Karate, cinque medaglie per l’Italia agli Europei 2025! Terryana D’Onofrio e Mattia Allesina sono d’oro

La prima giornata di finali agli Europei 2025 di karate si apre nel migliore dei modi per l’Italia, che sui tatami di Yerevan conquista ben 5 medaglie. Dopo tre podi consecutivi, per Terryana D’Onofrio arriva l’oro nel kata femminile.

La karateka lucana, resasi autrice di un percorso splendido percorso, supera nell’ultimo la francese Helvetia Taily, con il risultato di 42.10 a 41.60 vivendo l’apoteosi in Armenia: “Ce l’ho fatta – rivela al sito FIJLKAM -. Non è stato facile riconquistare una finale europea, anche quest’anno con sorteggi molto difficili. L’anno scorso mi è rimasto l’amaro in bocca, ma ho continuato a lavorare, anzi ho lavorato ancora di più, per cercare di confermarmi. Vincere può capitare a tutti, ma riconfermarsi è veramente difficile. Ce l’ho messa tutta per questo titolo!“.



Altro giro e altro oro, questa volta dal parakarate, con Mattia Allesina che si è imposto nella categoria K22. L’azzurro nella finalissima ha battuto – in un remake del duello dell’anno scorso – ancora una volta il croato Stipe Baric, difendendo il titolo.

Poi argenti e bronzi: nel kata maschile Alessio Ghignami regola il portoghese Artur Neto 43 a 40.5 prendendosi il terzo gradino del podio, così come Matteo Avanzini nei +84 kg del kumite maschile, grazie al 3-0 rifilato al bosniaco Anes Bostandzic. Seconda piazza, infine, per Erminia Perfetto nei 50 kg del kumite femminile: l’azzurra è stata superata nell’ultimo atto con lo score di 7-5 dalla croata Ema Sgardelli.

Domani le quattro finali a squadre

Dopo quattro giornate entusiasmanti, domani si chiuderanno gli Europei 2025 con quattro finali a squadre che vedranno l’Italia protagonista in ogni specialità.

Finali per l’oro:

Squadra maschile di kata (Busato, Gallo, Iodice) vs Spagna

Squadra maschile di kumite (Crescenzo, Maresca, De Vivo, Fiore, Martina, Avanzini, Marino) vs Croazia

Finali per il bronzo:

Squadra femminile di kata (O. D’Onofrio, Rizzo, Roversi) vs Turchia

Squadra femminile di kumite (Lallo, Brunori, Ferrarini, Semeraro, Ferracuti) vs Austria

Il medagliere azzurro finora

Oggi (sabato 10 maggio):

Oro – Terryana D’Onofrio (kata), Mattia Allesina (parakarate K22)

Argento – Erminia Perfetto (kumite -50 kg)

Bronzo – Alessio Ghinami (kata), Matteo Avanzini (kumite +84 kg)

Ieri (venerdì 9 maggio):

Bronzo – Patrick Buwalda (parakarate K22), Federica Yakymashko (parakarate K21), Pietro Merlo (parakarate carrozzina)