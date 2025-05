Karate: Italia, 4 finali nella prima giornata della Premier League di Rabat! Brilla Erminia Perfetto

La prima giornata della tappa di Rabat della Premier League 2025 si inaugura per l’Italia subito con ottimi risultati che arrivano dai tatami marocchini, con ben 4 finali da disputare nei prossimi giorni.

Splendido nel kumite femminile, categoria -50 kg, il percorso di Ermina Perfetto che domenica si potrà giocare il primo posto del torneo nel duello contro la greca Christina Pappa.

Poi i tre atti per il bronzo. Il primo legato alla strada fatta dalla stessa Perfetto, che in semifinale ha eliminato la compagna di nazionale Asia Bifulco, che quindi si giocherà uno dei due posti a disposizione sul terzo gradino del podio.

Gli altri invece vedranno rispettivamente impegnati Christian Sabatino, nei -60 kg del kumite maschile, e Terryana D’Onofrio nel kata femminile: per entrambi avversari turchi sulla strada verso il podio, ossia Samdan e Aya Mesham.

Nulla da fare invece per i colori azzurri nelle altre categorie in agenda. Domani spazio alle eliminatorie delle categorie di kata maschile e delle restanti categorie di peso del kumite: femminile -61, -68 e +68 kg e al maschile -84 e +84 kg. Domenica, per chiudere, tutte le finali per l’oro e per il bronzo.