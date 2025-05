Karate: i convocati dell’Italia per la Premier League di Rabat

Dopo gli ottimi Europei dello scorso mese in Armenia, l’Italia del karate è pronta a ripartire facendo rotta su Rabat per l’ultima tappa della Premier League 2025.

Sui tatami marocchini, ultime chance – torneo di qualificazione a parte (a ottobre a Parigi) per andare a caccia di punti di qualifica per i Mondiali di quest’anno, che si disputeranno nel mese di novembre al Cairo, in Egitto.

In casa azzurra, fra kata e kumite, sono ben 11 gli atleti selezionati: 2 dal kata e 9 dal kumite. Fra loro spiccano Terryana D’Onofrio, Erminia Perfetto, Daniele De Vivo, Matteo Fiore e Matteo Avanzini.

Di seguito l’elenco completo della squadra italiana convocata per la tappa di Premier League di Rabat e il programma di gara dell’evento:

Nazionale Italiana Karate – Premier League Rabat 2025

Kata: Terryana D’Onofrio, Alessio Ghinami

Kumite femminile: Erminia Perfetto (50 kg), Viola Lallo (55), Silvia Semeraro (68), Clio Ferracuti (+68)

Kumite maschile: Angelo Crescenzo (60), Luca Maresca (67), Daniele De Vivo (75), Matteo Fiore (84), Matteo Avanzini (+84)

Programma di gara

Venerdì 30 maggio: eliminatorie e semifinali di kata femminile, kumite F50, F55, M60, M67, M75

Sabato 31 maggio: eliminatorie e semifinali di kata maschile, kumite F61, F68, F+68, M84, M+84

Domenica 1° giugno: finali per l’oro e per il bronzo