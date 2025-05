Juventus in Champions League, la Roma si deve accontentare dell’Europa League. Venezia ed Empoli in B

La Serie A si è ufficialmente conclusa con la disputa delle ultime partite della 38ma giornata. Dopo avere assegnato lo scudetto al Napoli, con un punto di vantaggio sull’Inter, stasera si decidevano le ultime qualificazioni alle Coppe Europee e le restanti retrocessioni in Serie B.

La Juventus ha battuto il Venezia per 3-2 e si è confermata al quarto posto, meritandosi la prossima Champions League: decisivo il rigore trasformato da Locatelli al 73′, i lagunari erano passati in vantaggio con Fila al 2′, Yildiz e Kolo Muani avevano ribaltato il risultato nel cuore del primo tempo e Haps aveva pareggiata al 55′.

La Roma ha battuto il Torino per 2-0 con le reti di Paredes e Saelemaekers, ma si è dovuta accontentare della quinta piazza e della qualificazione all’Europa League. In Conference League ci va invece la Fiorentina: il successo per 3-2 sul campo dell’Udinese ha permesso di agganciare la Lazio (sconfitta in casa dal Lecce per 1-0) e di superarla in virtù degli scontri diretti. Il Parma ha vinto sul campo dell’Atalanta per 3-2 e il Verona ha battuto l’Empoli per 2-1 a domicilio: proprio i toscani scivolano in Serie B insieme al Venezia e al Monza.