Joshua Tarling: “Roglic mi ha spaventato. Ho seguito la mia tattica, sono felicissimo”

Joshua Tarling era probabilmente il più atteso nella cronometro di Tirana ed il campione europeo non ha sbagliato, prendendosi la prima vittoria della carriera al Giro d’Italia. Un successo arrivato per un solo secondo, quello decisivo per battere uno scatenato Primoz Roglic, che ha conteso fino all’ultimo la vittoria al corridore della INEOS Grenadiers.

Il britannico ha concluso con il tempo di 16’07”, facendo la differenza soprattutto nella seconda parte. Dopo il tratto in salita, infatti, Tarling ha fatto valere tutte le sue qualità da cronoman, sprintando anche nella parte conclusiva del percorso. Proprio questa volata ha permesso a Tarling di battere di 1″ Roglic.

Queste le prime parole del corridore della INEOS al traguardo: “Non riesco a crederci. Volevo provare a vincere e sono felicissimo del risultato. E’ stata davvero una lunga giornata. Questo è decisamente uno step in avanti per la mia carriera“.

Sulla lotta con Roglic e sulla tattica usata: “Roglic mi ha fatto veramente spaventare, e fino all’ultimo ho tremato. Nella prima parte ho deciso di controllare, perché c’era la salita. Dovevo adottare questa tattica e spingere al massimo nella seconda parte“.