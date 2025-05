Jorge Martin pronto a lasciare Aprilia? I possibili scenari presenti e futuri per Martinator

Il Mondiale MotoGP 2025 sta facendo forse più notizia fuori le piste rispetto ai nastri di asfalto in giro per il mondo. Tra le numerose voci che si sono sentite in questi mesi, ce n’è una delle ultime ore che assomiglia da vicino ad una vera e propria “bomba”. Stiamo parlando, ovviamente, dai rumors provenienti dalla Spagna che parlano di un Jorge Martin intenzionato a dire “addio” all’Aprilia, facendo leva su una clausola del contratto. Il campione del mondo in carica, da tempo ai box per colpa dell’ennesimo infortunio della sua tribolatissima stagione, avrebbe informato la Casa di Noale delle sue volontà, ovvero tornare libero sul mercato piloti dopo un solo anno con la scuderia italiana. Un terremoto senza mezzi termini, sia all’interno di Aprilia, sia all’interno del Motomondiale. Andiamo con ordine.

LA CLAUSOLA

Secondo quanto riportato da Motorsport.com, il contratto di Martinator con Aprilia presenterebbe una clausola che darebbe modo allo spagnolo di liberarsi se, dopo il Gran Premio di Francia di Le Mans, non fosse stato tra i contendenti nel mondiale. Un modo per “pararsi le spalle” dal punto di vista del pilota classe 1998 ma che viene fatto valere da Jorge Martin dopo aver preso parte ad un solo weekend di gare. Stiamo parlando, ovviamente, del Gran Premio del Qatar di Lusail, laddove Martin si è gravemente infortunato nuovamente.

LO SCENARIO

In poche parole Martinator vorrebbe utilizzare questa clausola sfruttando i lunghi infortuni che lo hanno tenuto lontano dalle piste. In poche parole, il cavillo parlerebbe di Martinator non in lotta per il titolo, sottintendendo una scarsa competitività della moto veneta. Invece lo spagnolo è rimasto ai box per diversi infortuni. Una sorta di escamotage che, aggirando il contratto, darebbe una via di fuga concreta al nativo di Madrid. Secondo altre fonti, invece, si starebbe facendo leva su corrispettivi economici non rispettati ma, per il momento, non ci sono conferme certe e definite.

COSA CI ATTENDE

La grande domanda è solo una: “Perchè Martin ha preso questa decisione”? Sembra che l’entourage del campione del mondo voglia portare il pilota in Honda. Il colosso nipponico, che sta dando segnali importanti di rinascita, farebbe carte false per abbracciare l’iberico sia a livello tecnico, sia a livello economico. La “bomba” fatta esplodere a Le Mans, quindi, avrebbe l’intenzione di spingere Martinator in direzione Saitama. Lo spagnolo ha capito ampiamente che, con questa moto, non potrà essere competitivo per vittorie e titolo e farà di tutto per seguire il consiglio dell’amico Aleix Espargarò, “burattinaio” dell’arrivo di JM in Aprilia e, ora, pronto a spingerlo verso il Giappone.

GUERRA FREDDA IN ARRIVO?

Jorge Martin e il suo staff sanno che ora non sarà più come prima. Aprilia si fa forza con l’accordo siglato nel weekend del Mugello del 2024 e non mollerà la presa facilmente. Lo spagnolo, per provare a fare un gesto in direzione della Casa di Noale, avrebbe concesso di posticipare la deadline dal Gran Premio di Francia (corso domenica scorsa) fino al Gran Premio di San Marino che si disputerà a settembre. Uno slancio di generosità? Non del tutto, dato che non è ancora dato a sapersi quando il nativo di Madrid tornerà in pista dopo l’infortunio di Lusail (si parla del Gran Premio di Germania del 13 luglio). Il rischio concreto è che vedremo pilota e team separati in maniera netta. Il rapporto tra le due parti è ovviamente sgretolato, con rischi annessi e connessi.