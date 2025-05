Jiri Lehecka: “Jannik Sinner mi ha fatto il c…o, solo Alcaraz può batterlo qui a Parigi”

Un successo schiacciante di Jannik Sinner contro il ceco Jiri Lehecka, nel match valido per il terzo turno del Roland Garros 2025. Il n.1 del mondo si è imposto col punteggio di 6-0 6-1 6-2, mettendo in mostra tutte le sue qualità e annullando letteralmente il ceco.

Ne ha parlato Lehecka in conferenza stampa: “Si capiva che stavamo giocando sulla terra battuta. Ma la differenza principale era nel mio gioco, non nel suo. Lui ha giocato in modo incredibile. Oggi c’era un solo dominatore in campo; ha fatto tutto alla perfezione. Mi sentivo come se stessi giocando contro me stesso, perché lui era mille volte più bravo in tutto. Il suo gioco è molto duro e dominante, e vuole mantenerlo in ogni partita che gioca, indipendentemente dalla superficie“, ha dichiarato.

“Le condizioni erano molto diverse rispetto alla mia ultima partita. È stato un peccato per me, ma non sarebbe cambiato molto. Forse avrei vinto qualche game in più, ma questo è tutto. Diciamo solo che queste condizioni, con le palle un po’ pesanti, mi hanno tolto potenza e un piccolo vantaggio al servizio. Ma a Sinner non importava affatto; stava giocando molto concentrato, facendo quello che voleva“, ha sottolineato il ceco.

È arrivata anche un’ammissione: “Pensavo di non vincere nessun game. Tutti hanno visto cosa è successo in campo oggi, ed ero felice di aver vinto un game per come ha giocato Sinner oggi e per come mi ha distrutto sotto ogni aspetto. Onestamente, i tre game che ho vinto oggi sono stati un enorme successo per me. Questa è la realtà: non credo che avrei vinto se avessi fatto qualcosa di diverso. Ha giocato una partita incredibile e mi ha fatto il c..o. È il numero uno al mondo, e se avessi perso questa partita contro un altro giocatore, sarei arrabbiato. Persino il suo allenatore è venuto da me dopo la partita per dirmi che Sinner aveva giocato una grande partita. Ma sono contento di aver raggiunto il terzo turno del Roland Garros e di aver vinto due buone partite prima“.

Al cospetto di un Sinner, solo Carlos Alcaraz a detta di Lehecka può batterlo: “È un giocatore a cui piacciono queste condizioni, sa muoversi molto bene, colpisce la palla con molto peso. Sa giocare in ogni momento, quando tirare palle corte, quando andare a rete. In effetti, gli unici punti che ho vinto oggi sono stati quando sono andato a rete, e questo è qualcosa che Carlos sa fare molto bene. Onestamente, penso che se Sinner mantiene questo livello, non importa chi ha davanti, perché serve molto bene, risponde in modo brillante e domina l’intera partita. Ma se dovessi immaginare qualcuno che può batterlo, dico Alcaraz, anche se dipende sempre dalle condizioni in cui si gioca“.