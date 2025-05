Jasmine Paolini tra le grandi dello sport italiano. Palmares da urlo e la ciliegina degli Internazionali di Roma

Il successo odierno agli Internazionali d’Italia di tennis è il terzo titolo in carriera in singolare sul circuito maggiore per Jasmine Paolini, che per la seconda volta si impone in un torneo di categoria WTA 1000, dopo quello conquistato a Dubai lo scorso anno.

Il primo successo era arrivato a Portorose nel 2021, in quel caso in un WTA 250. A questi successi vanno certamente aggiunte le due finali Slam consecutive raggiunte lo scorso anno al Roland Garros ed a Wimbledon, entrambe perse.

In doppio, invece, domani Paolini proverà a difendere, assieme a Sara Errani il titolo conquistato a Roma nel 2024: finora in carriera nel complesso i tornei conquistati sono stati 6, dei quali 5 con l’attuale compagna di squadra, a cui va aggiunta la finale Slam persa lo scorso anno al Roland Garros.

Sotto la bandiera della Nazionale italiana, poi, non vanno dimenticati l’oro olimpico, centrato a Parigi 2024 sempre in doppio assieme a Sara Errani, e, ancora una volta nella scorsa stagione, il trionfo colto in Billie Jean King Cup.

PALMARES JASMINE PAOLINI

Tornei vinti in singolare

WTA 250 Portorose 2021

WTA 1000 Dubai 2024

WTA 1000 Roma 2025

Tornei vinti in doppio

WTA 250 Amburgo 2021 con Jil Teichmann

WTA 250 Monastir 2023 con Sara Errani

WTA 500 Linz 2024 con Sara Errani

WTA 1000 Roma 2024 con Sara Errani

WTA 1000 Pechino 2024 con Sara Errani

WTA 1000 Doha 2025 con Sara Errani

Medaglie olimpiche

Oro in doppio femminile a Parigi 2024 con Sara Errani

Billie Jean King Cup

1 nel 2024