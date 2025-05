Jasmine Paolini si gioca la top5 a Roma con Andreeva. E può mettere nel mirino Swiatek…

Jasmine Paolini continua ad andare avanti nel tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra, accreditata a Roma della sesta testa di serie, ha superato la lettone Jelena Ostapenko negli ottavi ed ai quarti affronterà la russa Diana Shnaider.

L’ultimo aggiornamento del ranking WTA, datato lunedì 5 maggio, vedeva la tennista italiana al numero 5 del mondo, ma nonostante Paolini abbia notevolmente migliorato il risultato conseguito lo scorso anno, non è ancora certa di confermare il piazzamento lunedì prossimo, con il rilascio della classifica del 19 maggio.

L’azzurra, infatti, a Roma lo scorso anno era uscita al secondo turno, dopo il bye avuto al primo, guadagnando 10 punti, che scarterà lunedì 19: con l’approdo ai quarti, invece, Paolini ne ha già conquistati 215, incassandone 205 netti, salendo da quota 4875 a quota 5080.

Jasmine Paolini, al momento, conferma la quinta posizione, ma potrebbe ancora essere superata dalla russa Mirra Andreeva, scivolando al sesto posto. Allo stesso tempo, però, Paolini, potrebbe portarsi al numero 4 WTA, scavalcando la polacca Iga Swiatek, ma per riuscirci dovrà vincere il torneo di Roma.

RANKING WTA JASMINE PAOLINI 19 MAGGIO

Ranking lunedì 5 maggio: 4875 punti, 5° posto.

Ranking dopo il passaggio ai quarti: 5080 punti, 5° posto virtuale (6a se Mirra Andreeva va in semifinale).

Ranking in caso di passaggio in semifinale: 5255 punti, 5° posto virtuale (6a se Mirra Andreeva va in finale).

Ranking in caso di passaggio in finale: 5515 punti, 5° posto virtuale (6a se Mirra Andreeva vince il torneo).

Ranking in caso di vittoria in finale: 5865 punti, 4° posto certo (Sorpasso su Iga Swiatek).