Jasmine Paolini ringrazia Sara Errani: “Quel coaching…”. E svela cosa le ha detto, ora la semifinale a Roma

Jasmine Paolini si è qualificata alla semifinale degli Internazionali d’Italia, riuscendo a rimontare la russa Diana Shnaider dopo aver perso il primo set al tie-break. L’azzurra si è trovata sotto per 4-0 nel secondo parziale, ma un’interruzione di cinque minuti per pioggia le ha permesso di schiarirsi le idee ed è riuscita a inscenare un grande recupero. Nel terzo set ha subito un break in apertura, ma dallo 0-2 è stata implacabile e si è guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura nella Capitale.

Jasmine Paolini ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro: “È stata una partita durissima, sono partita bene, poi c’è stato un calo di tensione. Sullo 0-4 nel secondo menomale che è piovuto cinque minuti e mi sono un po’ ripresa. C’è stato un coaching di Sara (Errani, n.d.r.). Il mio angolo mi ha aiutato tanto perché a un certo punto ero in confusione, il pubblico mi ha aiutato un sacco e devo ringraziarlo“.

La numero 5 del mondo ha poi proseguito, elogiando il pubblico che ha gremito il Campo Centrale del Foro Italico a Roma: “Nei momenti più duri della partita siamo stati lì insieme, abbiamo lottato con pazienza, abbiamo portato a casa questa partita. Sono emozionata, soddisfatta, sollevata. per come si era mesa l’abbiamo scampata“.

La tennista toscana ha anche svelato cosa le ha dettato Sara Errani durante l’interruzione: “Di giocare sul rovescio, tutto il tempo sul rovescio, di non cambiare sul diritto. Di andare sul diritto solo se avevo una palla facile facile. Sono contentissima, essere in semifinale a Roma è un sogno. Veramente grazie, mi dispiace che piove ora che deve entrare Sinner. Un grosso in bocca a lui, speriamo di andare tutti avanti“.