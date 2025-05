Jasmine Paolini prima del debutto al Roland Garros: “Mi sto godendo il momento, non è facile confermarsi”

Jasmine Paolini si presenta ai nastri di partenza del Roland Garros 2025 da numero 4 al mondo, finalista uscente e fresca vincitrice degli Internazionali d’Italia. Un biglietto da visita di tutto rispetto per la stella del tennis femminile italiano, che proverà ad arrivare fino in fondo anche sulla terra rossa parigina nel secondo Slam dell’anno dopo essere uscita di scena lo scorso gennaio al terzo turno degli Australian Open.

“È fantastico tornare qui. È un luogo speciale: abbiamo giocato anche le Olimpiadi qui. Quindi è bellissimo esserci di nuovo. E sì, mi sto godendo il momento. Più tempo per godermi il successo al Foro? Non lo so. Penso che siamo abituati e che il tennis è così. Forse mi sarebbe piaciuto, sì. Ma allo stesso tempo sono felice di tornare di nuovo a competere”, le sensazioni della giocatrice toscana in vista del match d’esordio previsto oggi contro la cinese Yue Yuan.

“Mi piace competere, quindi è bello avere un altro torneo, un’altra possibilità. È allo stesso tempo una cosa positiva e negativa: se perdi, hai un’altra possibilità mentre se vinci, forse potrebbe essere meglio avere più tempo per apprezzarlo. Ma penso comunque che sia bello avere tornei e possibilità di scendere in campo”, ha detto Paolini nella conferenza stampa di presentazione del torneo.

“L’anno scorso ho fatto molte esperienze che mi hanno aiutato parecchio. Sono cresciuta molto, credo. Ma come dico sempre, ogni torneo è diverso. Si può giocare male o si può giocare bene. Può cambiare molto. Penso che l’ultimo anno mi abbia dato così tanta fiducia che non devo dimenticarmene, ma devo continuare a impegnarmi per cercare di entrare in campo ogni volta, qui o in ogni altro torneo, con questa esperienza cercando di conservare questa fiducia. Allo stesso tempo, però, so che non è facile confermarsi in ogni torneo”, ha aggiunto la 29enne di Bagni di Lucca.

Sulle note vicende di Sinner e Swiatek legate all’antidoping: “Certo che abbiamo paura che possa capitare anche a noi. Ho sempre prestato molta attenzione alla mia routine quotidiana, ma ora si ha la sensazione di essere più vulnerabili. Perché, sai, dopo quei casi, lo vedi come un problema reale, e fa un po’ paura. Dobbiamo controllare molte cose: stiamo cercando di fare del nostro meglio. Ma allo stesso tempo, come ho detto anche a Roma, è positivo che la WADA stia cambiando le regole. Sarebbe stato meglio se fosse stato un po’ prima del 2027, forse. Stiamo facendo un passo in avanti, e questo è un bene per tutti noi, perché può succedere a tutti noi. Siamo sempre in viaggio e non è facile controllare tutto. Stiamo facendo del nostro meglio e speriamo che non succeda più a nessuno”.