Jasmine Paolini: “Penso partita dopo partita, sono felice della reazione che ho avuto”

Non un esordio semplice per Jasmine Paolini a Parigi, nel primo turno del Roland Garros 2025. La n.4 del mondo, finalista l’anno scorso sulla terra rossa francese, è stata costretta al terzo set dalla cinese Yue Yan, dovendo peraltro recuperare da situazione di svantaggio (un break) nel parziale decisivo. Fortunatamente, l’azzurra ha saputo reagire e concludere vittoriosamente con lo score di 6-1 4-6 6-3.

Ne ha parlato in conferenza stampa: “Sì è stato un match fatto di alti e bassi, complicato. Il primo set è arrivato così velocemente per me, e poi la mia attenzione e intensità sono un po’ calate, ma sono felice di come sono riuscita a tornare nel match, soprattutto nel terzo, perché non è stato facile“, ha dichiarato ai colleghi stranieri.

Paolini è tornata nella capitale francese da finalista di questo evento nel 2024, ma l’approccio della nostra portacolori è molto low profile: “Essere qui dopo la finale dell’anno scorso, ovviamente è speciale, ma allo stesso tempo sto cercando di mantenere basse le aspettative e di concentrarmi sulla partita che devo giocare. Oggi a volte funziona, a volte no. Questo è l’obiettivo, cercare di pensare al presente e a quello che arriva nella prossima partita“.

Sulle preoccupazioni che il suo tennis può far venire alle rivali, Jasmine ha risposto sorridendo: “Dobbiamo chiederlo alle mie avversarie, ma ovviamente sto giocando meglio rispetto forse all’anno scorso, e sapete, ho avuto quella stagione incredibile l’anno scorso, quindi sono arrivata qui forse con più risultati, più consistenza, anche. Ma allo stesso tempo, penso che ogni partita, sapete, sia difficile qui. È dura. Ma spero che, non so, in qualche modo salgano in campo e dicano, ‘Ok, oggi sarà dura’, ma non lo so. Non ho questa sensazione“, ha dichiarato.

Ci si è concentrati sui miglioramenti che Paolini è stata in grado di compiere dal punto di vista del gioco: “L’obiettivo è migliorare sempre. Non è facile, ma dall’anno scorso in questo periodo prima del Roland Garros, penso di aver avuto più consistenza durante la stagione, e penso che questa sia una delle cose che ti permette di giocare a questo livello e questa è una delle più importanti per giocare ad alto livello“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini