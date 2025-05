Jasmine Paolini: “Ostapenko è una giocatrice tosta, sarà un match duro. Devo trovare una chiave”

Jasmine Paolini vince ancora e resta in corsa su tutti i fronti agli Internazionali d’Italia 2025, approdando agli ottavi di finale sia in singolo che in doppio (insieme a Sara Errani). La 29enne toscana ha battuto ieri la tunisina Ons Jabeur sul Centrale per 6-4 6-3, conquistando per la prima volta in carriera due successi consecutivi al Foro Italico e raggiungendo al prossimo turno la temibile Jelena Ostapenko.

“Mi rendo conto che c’è tanta passione da parte del pubblico, tanta attenzione sul tennis. Sono cambiate un po’ di cose, però lo apprezzo veramente tanto. È bellissimo giocare in Italia, qui i tifosi sono davvero molto appassionati. Ci tengo a far bene, allo stesso tempo bisogna cercare di trovare un mix tra serenità quando si scende in campo e voglia di vincere. Per ora l’ho gestito bene, finora mi sto divertendo. Speriamo di far bene anche nel prossimo match“, il commento della n.5 al mondo in mixed zone.

Sulla prossima avversaria lettone Jelena Ostapenko, avanti 2-1 nei precedenti: “Sarà un match duro. Jelena è una giocatrice tosta, quindi speriamo di fare meglio delle altre volte. Spero di riuscire a trovare una chiave. Sicuramente devo giocare profondo e cercare di servire un’alta percentuale di prime“.

Sulle nuove condizioni trovate a Roma rispetto a quelle di Madrid in quota: “Il campo è molto più lento, anche le palle viaggiano meno. Sono contenta di aver fatto due partite, mi sono un po’ abituata. Speriamo la prossima di entrare bene in campo e di fare un buon match. Il movimento italiano in crescita? Siamo una bella squadra e sono contenta che siamo tanti italiani ad esprimerci bene, quindi è fantastico far parte di questo movimento“.