Jasmine Paolini non si ferma: “Con Lopez prepariamo bene le partite. Errani un aiuto in più, con Shnaider una lotta”

Jasmine Paolini si è qualificata per i quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra ha battuto la lettone Jelena Ostapenko con lo score di 7-5 6-2 e domani tornerà subito in campo per affrontare la russa Diana Shnaider.

Intervistata a bordo campo da SuperTennis, l’azzurra ha dichiarato: “E’ stato pazzesco, ho i brividi, veramente è stata una partita dura, di resistenza. Ho resistito perché arrivavano colpi da destra e sinistra, però son contenta di come ho gestito, sono stata io ogni punto, cercando di lottare, di giocar lungo, ogni tanto provare a variare, ha funzionato. Tante grazie al pubblico, veramente siete speciali, siete veramente speciali, c’è un’atmosfera pazzesca durante il match, ma anche durante gli allenamenti“.

Sull’atmosfera del Campo Centrale di Roma: “È bellissimo giocare in Italia, è bello giocare con lo stadio pieno e sono veramente grata. Mi ricordo sempre quando ero bambina, quando c’era il Centrale vecchio ero lì a guardare le partite, ed essere qui oggi nei quarti di finale ovviamente è speciale, ma è speciale avere tutto questo pubblico, tutti questi appassionati di tennis, un grande grazie, è troppo bello giocare. Siamo una grande squadra e ci spingiamo l’un l’altro, e la cosa più bella è condividere, essere parte di questo movimento del tennis italiano, stiamo andando forte, direi fortissimo“.

A Sky, poi, l’azzurra ha proseguito: “Ho vinto di resistenza, sono stata lì su ogni punto. Mi arrivavano dei missili, ma piano piano ho trovato la via e sono molto contenta. Il pubblico è speciale, un sogno giocare qui col Centrale pieno. Ogni tanto avevo qualche brivido. Sono soddisfatta che sono rimasta lì nei momenti duri, cercavo di non darle troppo ritmo”.

Paolini ha spiegato: “Non è una giocatrice facile da affrontare, sono contenta di averla portata a casa, a Roma ancora più speciale. Sara Errani fa parte della mia squadra, è un aiuto in più. Con Lopez per ora ci siamo allenati poco, stiamo cercando di preparare le partite a livello tattico. Per ora sta andando bene. Shnaider giocatrice molto pericolosa, mancina e potente. Sarà dura, l’anno scorso ha fatto un’annata spettacolare. Io sono qua, si lotta“.