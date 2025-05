Jasmine Paolini non dà scampo a Tomljanovic e approda ai sedicesimi del Roland Garros

Missione compiuta per Jasmine Paolini. La n.4 del mondo ha timbrato il cartellino e sconfitto nel secondo turno del Roland Garros 2025 l’australiana Ajla Tomljanovic (n.71 del ranking) col punteggio di 6-3 6-3 in 1 ora e 23 minuti di gioco. Non è stata una Paolini perfetta quella vista sul campo Philippe-Chatrier col tetto chiuso per via della pioggia. La nota lieta per Jasmine è di aver alzato il livello quando contava e da questo punto di vista la toscana c’è riuscita. Qualificazione al terzo turno, dunque, dove affronterà la vincente tra la russa Potapova e l’ucraina Starodubtseva.

Nel primo set l’azzurra trova in poco tempo il modo per mettere in difficoltà la rivale con le sue giocate in top-spin. In particolare, Paolini fa partire dritti molto lavorati che creano non pochi disagi a Tomljanovic, alternando questa giocata con la palla corta. Uno schema tattico ben congegnato che porta al break nel quarto game. Un margine di vantaggio mantenuto fino al termine, pur commettendo qualche errore di troppo da fondo, ma esprimendo tennis con lucidità nei momenti clou. Sullo score di 6-3 la frazione va in archivio.

Nel secondo set Paolini parte fortissimo, mettendo grande energia col suo dritto e punendo sovente con il drop-shot l’australiana. Arrivano due break consecutivi (3-0), che però Jasmine non gestisce bene, concedendo nel quarto gioco il parziale contro-break. L’azzurra si costruisce una nuova chance per andare avanti di un break nel game successivo, ma non la sfrutta. Nello stesso tempo, deve cancellare una pericolosa palla break nell’ottavo gioco, giocando in maniera fantastica gli ultimi due punti. Nel nono game Tomljanovic combina un mezzo disastro e con un doppio fallo regala il successo a Paolini sul 6-3.

Leggendo le statistiche, il fattore discriminante del match è nel rapporto vincenti/gratuiti: la tennista italiana ha concluso con 24/29, mentre l’aussie con 11/29.