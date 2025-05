Jasmine Paolini: “La finale a Roma è un sogno, venivo da bambina con papà. Ho girato la partita”

Jasmine Paolini ha sconfitto la statunitense Peyton Stearns in due set e si è qualificata alla finale degli Internazionali d’Italia: sabato 17 maggio (ore 17.00) tornerà in campo sulla terra rossa del Campo Centrale del Foro Italico a Roma per andare a caccia di uno storico trofeo.

Jasmine Paolini ha espresso tutta la propria soddisfazione al termine della partita: “Sono contentissima, un sogno essere qui, un sogno essere in Italia e un sogno giocare la finale degli Internazionali. Sono venuta due volte con papà a vedere una partita sul Centrale ed essere in finale è pazzesco, grazie a tutti voi che siete qui e ci tifate”.

La toscana si è poi rivolta al pubblico: “Bellissimo, mi avete dato una carica. Partenza in salita, ho fatto fatica in salita, menomale che ci siete stati voi, abbiamo vinto questa partita insieme, sono stata lì punto a punto, sono riuscita a girarla anche se non avevo buonissime sensazioni“.

La numero 5 del mondo ha ricordavo quando è venuta al Foro Italico da ragazzina: “Quando sono venuta qui sono venuta perché mi piaceva il tennis. Giocare qui è sempre stato un sogno ed essere in finale lo è ancora di più, spero di giocare un altro buon match e di godermelo perché tutto è stupendo“.

L’azzurra si è soffermata anche sull’eccellente momento del tennis tricolore: “È bellissimo fare parte di tutto il movimento del tennis italiano adesso, abbiamo Musetti in semifinale e Jannik (Sinner, n.d.r.) che deve giocare i quarti, un in bocca al lupo a Matteo (Berrettini, n.d.r.) che speriamo recuperi presto. Siamo un bellissimo movimento, sono fierissima di farne parte“.