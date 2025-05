Jasmine Paolini incredula: “Sollevare questa coppa non era nemmeno nei miei sogni”

Jasmine Paolini ha vinto il torneo di singolare degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, tornerà ad essere la numero 4 del mondo e domani potrà concedere il bis nella finale di doppio: nel corso della cerimonia di premiazione l’azzurra ha mostrato tutta la propria gioia per il successo odierno, uno dei più importanti della carriera.

L’azzurra è visibilmente emozionata ed inizialmente fatica a trovare le parole: “Non mi sembra vero, è incredibile avere questo trofeo tra le mani, sono emozionatissima. Grazie al mio team, ovviamente, alla mia famiglia, c’è anche qualche amico, mi supportano sempre, ci sono sempre per qualsiasi cosa, quindi è grazie a loro se abbiamo questa coppa tra le mani“.

Gli altri ringraziamenti rituali: “Grazie, ovviamente, a chi organizza questo torneo, alla Federazione, che veramente ci sostiene sempre, un grazie a tutti i volontari agli arbitri, i raccattapalle, il pubblico, che è stato speciale. Un grazie anche allo staff medico, specialmente alla dottoressa Parra, che mi sostiene sempre, sono sempre con noi, è un lavoro dietro le quinte, ma che merita veramente tanto, quindi un grazie anche a loro“.

Vincere a Roma è più di un sogno che si realizza: “Non so cosa dire, ragazzi, è veramente un sogno essere qua. Sono venuta da bambina a vedere questo torneo e pensare un giorno di poter sollevare questa coppa, non lo so, non era nemmeno nei miei sogni. Grazie anche per il sostegno al presidente Sergio Mattarella, questa volta siamo riusciti a portarlo al Foro Italico“.

L’appuntamento al pubblico romano è per la finale di doppio, prevista domani alle 12.00: “Sono state due settimane veramente da sogno, non è ancora finita, domani abbiamo il doppio, non me lo sto scordando, bisogna rimanere concentrati, spero che domani veniate un pochettino prima a vedere anche la finale del doppio, perché abbiamo bisogno di voi. Ci vediamo domani“.