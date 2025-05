Jasmine Paolini in corsa per rimanere in top5 anche dopo il Roland Garros. Fondamentale la vittoria di Roma

Vero, c’è la finale ancora tutta da difendere al Roland Garros e vero, la situazione di chi è ancora in tabellone non permette di fare reali voli pindarici attraverso il ranking WTA. Jasmine Paolini, però, ha trovato il modo di attutire al meglio qualsiasi conseguenza possa derivare da uno spicchio di tabellone che definire infernale è anche poco, specie considerando la differenza non piccola (abissale no, ma non piccola sì) che c’è rispetto alla parte bassa.

A conti fatti allo stato attuale delle cose, la toscana è pienamente in corsa sia per rimanere al numero 4 del mondo che, più in generale, per rimanere nelle prime cinque posizioni del ranking WTA. Buona parte del merito va alla vittoria ottenuta al Foro Italico di Roma, quel pezzo di storia scritto sul Centrale capitolino che ha ulteriormente rimpinguato la bacheca della toscana, poi vittoriosa anche nel torneo di doppio.

Oggi come oggi, la classifica aggiornata in tempo reale vede questa situazione: Aryna Sabalenka irraggiungibile (e lo sarà per un bel po’) al numero 1 del mondo, poi Jessica Pegula e Coco Gauff a contendersi la seconda posizione in un duello tutto USA che potrebbe decidersi in semifinale, anche se su questo ci sono tutto fuorché certezze. Le due potrebbero toccare rispettivamente quota 8243 e 8083 in caso di vittoria (attualmente chiuderebbero a 6373 e 6213 rispettivamente, nel caso di doppia sconfitta agli ottavi).

Jasmine Paolini è virtualmente in corsa addirittura per superare sia l’una che l’altra, fatto che implicherebbe sia la citata doppia sconfitta delle due USA entro i quarti di finale compresi che la sua vittoria finale dell’intero torneo, il che vorrebbe dire aver compiuto una delle performance più spettacolari da diversi anni a questa parte. Oggi la numero 4 del mondo chiuderebbe a quota 4805 (pagando, ovviamente, pegno rispetto alla finale del 2024).

Ricordiamo le quote punti ancora disponibili: in caso di vittoria agli ottavi contro l’ucraina Elina Svitolina, Paolini salirebbe a 4995, in caso di vittoria nei quarti a 5345, in caso di vittoria in semifinale a 5865, in caso di vittoria a 6565.

Per quanto riguarda le altre, se Jasmine dovesse fermarsi ora, dovrebbe succedere questo affinché ci siano sorpassi: la cinese Qinwen Zheng dovrebbe arrivare in semifinale così come la russa Mirra Andreeva, mentre per l’americana Madison Keys servirebbe la finale, al pari di Iga Swiatek (con la differenza che la polacca difende il quarto dei suoi trionfi). Per la spagnola Paula Badosa e la kazaka Elena Rybakina, invece, servirebbe la vittoria del torneo. Tutte le altre ancora in corsa sono dietro.