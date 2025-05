Jasmine Paolini: “Devo dimenticare Roma, sto giocando un gran tennis. Non penso ai punti, ma…”

Jasmine Paolini ha sconfitto l’australiana Alja Tomljanovic con un perentorio 6-3, 6-3 e si è così qualificata al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con l’inattesa Yuliia Starodubtseva. La numero 4 del mondo cercherà di accedere agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione, dove è chiamato a difendere l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno prima di replicarsi a Wimbledon e di conquistare la medaglia d’oro in doppio alle Olimpiadi di Parigi 2024.

La vincitrice degli Internazionali d’Italia prosegue il proprio cammino sulla terra rossa di Parigi anche nel torneo di doppio, dove in coppia con Sara Errani ha regolato Azarenka/Routliffe meritandosi l’approdo al secondo turno da giocare tra un paio di giorni contro Yuan/Sun. Jasmine Paolini ha fatto un punto della situazione in conferenza stampa: “Non ho pensato molto ai punti, ma ovviamente anche parlando con il coach siamo venuti qua cercando di fare il meglio, pensando partita dopo partita e non all’anno scorso”.

La toscana ha poi proseguito: “Ho giocato bene a Roma, a differenza del 2024. Devo cercare di pensare che ci sono, sto giocando un gran tennis vada come vada. Ma non è neanche facile non focalizzarsi sull’anno scorso…è però quello che sto cercando di fare. Sono contenta che le altre giocatrici abbiano una bella opinione di me, quindi cerco di impegnarmi ogni giorno perché questa cosa duri, e anche nell’essere una buona persona“.

Jasmine Paolini si è soffermata sulla prossima avversaria: “Non è una situazione facile quella che le ucraine stanno vivendo, anche se lei non la conosco molto bene. Per loro è un po’ scomodo. Con Starodubtseva mi sono allenata l’anno scorso, è molto potente e gioca bene, ma dovrò vedere altri video per rinfrescare un po’ la memoria“.

La nostra portacolori è ritornata anche sul successo di Roma: “Giocare di nuovo sullo Chatrier è fantastico, ho giocato meglio rispetto al primo turno, ed è meraviglioso. Sono venuta qui cercando di giocare bene, ho giocato bene a Roma…è un bel problema da avere quello di dover gestire l’emozione dopo una grande vittoria. Penso a questo, quanto successo a Roma per ora devo in qualche modo dimenticarlo. Giocare singolo e doppio è stato positivo oggi. Le condizioni erano diverse in doppio, ma è stato buono poter giocare un altro paio di palle. Sono contenda di non aver mai mollato, anche quando le cose non andavano bene sono stata lì, cercando di lavorare e migliorare“.