Jasmine Paolini-Coco Gauff in finale a Roma: l’ultimo precedente induce all’ottimismo

Nella finale del tabellone di singolare femminile degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis sarà la statunitense Coco Gauff, numero 4 del seeding, l’avversaria di Jasmine Paolini, accreditata a Roma della testa di serie numero 6.

Contro la nordamericana nei tre precedenti il bilancio è di 2-1 per Gauff, anche se l’italiana ha vinto l’unico confronto giocato in stagione: sulla terra battuta indoor di Stoccarda, in Germania, Paolini ha sconfitto la statunitense nei quarti con lo score di 6-4 6-3.

Molto più datati gli altri due precedenti: a Cincinnati, nel 2023, nei quarti di finale la nordamericana si impose in due set per 6-3 6-2, infine ad Adelaide, nel 2021, nei sedicesimi la spuntò ancora Gauff, al termine di un incontro molto combattuto, vinto per 6-4 6-7 (4) 6-2.

PRECEDENTI PAOLINI-GAUFF (1-2)

Stoccarda 2025, quarti di finale: Paolini b. Gauff 6-4 6-3

Cincinnati 2023, quarti di finale: Gauff b. Paolini 6-3 6-2

Adelaide 2021, sedicesimi: Gauff b. Paolini 6-4 6-7 (4) 6-2