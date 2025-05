Jasmine Paolini: “C’è tensione, cerco di non complicare le partite”

Jasmine Paolini ha sconfitto l’ucraina Yuliia Starodubtseva al terzo turno del Roland Garros e si è così guadagnata il diritto di proseguire la propria avventura sulla terra rossa di Parigi. La numero 4 del mondo ha subito un po’ il gioco della rognosa avversaria nel primo set, poi ha cambiato ritmo e si è imposta con il punteggio di 6-4, 6-1, qualificandosi così agli ottavi di finale del secondo Slam della stagione.

La fuoriclasse toscana, chiamata a difendere l’atto conclusivo raggiunto lo scorso anno nella capitale francese, se la dovrà ora vedere con la vincente del confronto tra l’ucraina Elina Svitolina e la statunitense Bernarda Pera: entrambe le rivali sembrano essere tranquillamente alla portata della recente vincitrice degli Internazionali d’Italia (sia in singolare che in doppio), che ha tutte le carte in regola per farsi ulteriore strada sul mattone tritato transalpino.

L’azzurra ha analizzato la propria prestazione in conferenza stampa: “I primi due game sono stati complicati, ho sofferto un po’ le condizioni ma sono venuta fuori, sono felice di essere arrivata agli ottavi al Roland Garros. Sicuramente c’è un po’ di tensione quest’anno, la vivo in maniera più differente, soprattutto il primo turno è stato difficile, ma anche l’anno scorso, mi sono sentita meglio partita dopo partita”.

Jasmine Paolini si è proiettato anche verso la possibile prossima sfida: “Svitolina? Sta giocando un gran tennis, ci siamo allenate insieme qualche volta. In Australia avevo vinto il primo set e dopo non avevo più visto palla. Se affronterò lei dovrò trovare fuori il miglior tennis, ma anche la Pera può essere molto pericolosa, per quanto sia un po’ più discontinua“.

Un passaggio interessante sulla gestione delle energie: “Quando scendo in campo cerco di stare concentrata per cercare di non complicare le partite, ma conta portarle a casa. Anche la mia avversaria ha fatto qualche errore come me all’inizio, al prossimo turno dovrò tenere il livello più alto. L’obiettivo dei primi turni è sfruttare le occasioni quando ci sono ma stare concentrata, contro Yuan al primo turno avevo rischiato. Oggi all’inizio non mi sono trovata tanto bene, facevo fatica, c’era un po’ di vento, ma diverso dall’altro giorno, in cui praticamente abbiamo giocato indoor con le palle grosse e si controllava meglio. Se trovo la confidenza sono condizioni che mi possono aiutare se trovo le giuste rotazioni”.