Jasmine Paolini avanti tutta! Si sbarazza di Starodubtseva ed è agli ottavi del Roland Garros

Jasmine Paolini prosegue il suo cammino al Roland Garros 2025. Senza troppi patemi, la finalista della passata edizione accede agli ottavi di finale dopo aver battuto in due set l’ucraina Yuliia Starodubtseva, numero 81 del mondo, con il punteggio di 6-4 6-1 in un’ora e dieci minuti di gioco. Una buona prestazione da parte della numero quattro del mondo, se si escludono i primi due game al servizio, che adesso attende la vincente del match tra l’ucraina Elina Svitolina e l’americana Bernarda Pera.

Un match che ha visto Paolini conquistare il 68% dei punti quando ha servito la prima. Jasmine ha sfruttato tutte le cinque palle break concesse dall’avversaria. I numeri della partita sono ovviamente tutti dalla parte dell’azzurra, che ha chiuso con tredici vincenti contro i cinque di Starodubtseva, che ha commesso ben trenta errori non forzati contro i ventiquattro di Paolini, che è stato solo un po’ troppo contratta ad inizio match.

Proprio l’avvio di partita è stato l’unico momento complicato della partita per Paolini. La numero quattro del mondo ha perso il servizio sia nel primo sia nel terzo game, complice una serie infinita di errori, ma è stata comunque brava a rimediata prontamente con il controbreak immediato. Sistemati i problemi da fondo finalmente Paolini ha preso un po’ il comando dello scambio, garantendosi un set point nel decimo game e sfruttandolo subito con la smorzata che vale il 6-4.

Da quel momento è stato un match in discesa. Paolini ha strappato il servizio a zero all’avversaria nel quarto gioco e da quel momento non si è più voltata indietro. Il secondo break è arrivato poi nel nel sesto game, con Starodubtseva tradita completamente dal dritto. Jasmine chiude 6-1 e accede agli ottavi di finale.