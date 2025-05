Jasmine Paolini, arriva la prima cambiale al Roland Garros. Ma il cuscinetto di Roma ha creato un paracadute

Jasmine Paolini ha eguagliato il proprio best ranking grazie al trionfo centrato agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: l’azzurra lunedì 19 maggio è tornata al numero 4 della classifica mondiale, potendo così essere accreditata del numero 4 del seeding al Roland Garros.

Il sorteggio del tabellone di singolare femminile del secondo torneo stagionale dello Slam, però, ha imposto che l’eventuale rivincita della finale dello scorso anno contro la polacca Iga Swiatek, campionessa in carica e testa di serie numero 5, arrivi nei quarti di finale.

L’azzurra, infatti, nel 2024 al Roland Garros raggiunse la prima di due finali consecutive nei tornei del Grand Slam: Paolini, dunque, nel 2025 scarterà 1300 punti a Parigi ed altri 1300 a Wimbledon. In compenso, la tennista italiana vincendo a Roma ha incamerato 1000 punti di platino per restare in alto nel ranking.

Nel 2024, infatti, l’azzurra a Roma era uscita all’esordio, ed i 990 punti in più guadagnati quest’anno hanno consentito all’azzurra di issarsi al numero 4 WTA e di ripartire a Parigi dal medesimo piazzamento all’inizio del torneo nella classifica virtuale che non tiene conto dei punti del Roland Garros 2024.