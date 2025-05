Jasmine Paolini affronterà Shnaider a Roma: una rivincita (a metà) della finale olimpica

Nei quarti di finale degli Internazionali d’Italia 2025 di tennis, per la parte bassa del tabellone di singolare femminile del torneo WTA 1000 di Roma, la testa di serie numero 6, Jasmine Paolini sarà opposta alla numero 13 del seeding, la russa Diana Shnaider.

In doppio le due sono stati rivali per tre volte: l’azzurra, assieme a Sara Errani, ha battuto la russa, in coppia con la connazionale Mirra Andreeva, nella finale delle Olimpiadi di Parigi 2024 e nelle semifinali di Doha 2025, mentre le russe si sono imposte nel secondo turno degli Australian Open 2025.

Un solo precedente, invece, tra Jasmine Paolini e Diana Shnaider in singolare: nel primo turno degli Australian Open 2024 a spuntarla, in maniera netta, in quell’occasione fu l’azzurra, che si impose con il netto score di 6-3 6-4.