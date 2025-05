Jannik Sinner torna a risalire nel ranking ATP Race. Riparte la caccia ad Alcaraz

Jannik Sinner si è qualificato ai quarti di finale degli Internazionali d’Italia dopo l’eccellente prestazione offerta contro l’insidioso argentino Francisco Cerundolo e prolunga così la propria striscia di successi consecutivi, che soltanto nel 2025 ammonta a quota dieci affermazioni di fila. Il numero 1 del mondo ha infatti dettato legge nei sette incontri che lo hanno condotto verso l’apoteosi agli Australian Open, poi ha scontato una squalifica di tre mesi ed è tornato in scena a Roma dopo ha prevalso in tre confronti.

Grazie ai risultati conseguiti nella Città Eterna, Jannik Sinner è tornato a smuovere la ATP Race, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati ottenuti durante la stagione in corso. Il 23enne aveva conquistato 2.000 punti con il trionfo a Melbourne, poi non aveva potuto migliorare la situazione a causa della squalifica e si è rimesso in moto nella Capitale, portando a casa 200 punti con i quarti di finale.

Jannik Sinner occupa virtualmente il quarto posto in graduatoria con 2.200 punti, alle spalle dello spagnolo Carlos Alcaraz (3.140), del britannico Jack Draper (2.490) e del tedesco Alexander Zverev (2.475). Il nostro portacolori precede il norvegese Casper Ruud (2.025), suo prossimo avversario ai quarti di finale.

In caso di approdo in semifinale, da disputare contro il vincente della sfida tra il polacco Hubert Hurkacz e lo statunitense Tommy Paul, si isserebbe a quota 2.400 punti. Accedendo all’atto conclusivo volerebbe a 2.650 punti e potrebbe anche diventare secondo nella Race, mentre alzando al cielo il trofeo planerebbe a quota 3.000 punti.

ATP RACE AL 14 MAGGIO

1. Carlos Alcaraz (Spagna) 3.140 (in semifinale a Roma)

2. Jack Draper (Gran Bretagna) 2.490 (eliminato a Roma)

3. Alexander Zverev (Germania) 2.475 (ai quarti a Roma)

4. Jannik Sinner (Italia) 2.200 (ai quarti a Roma)

5. Casper Ruud (Norvegia) 2.025 (ai quarti a Roma)

6. Alex de Minaur (Australia) 1.785 (eliminato a Roma)

7. Jakub Mensik (Cechia) 1.630 (eliminato a Roma)

8. Francisco Cerundolo (Argentina) 1.615 (eliminato a Roma)

9. Lorenzo Musetti (Italia) 1.600 (ai quarti a Roma)

10. Novak Djokovic (Serbia) 1.530 (eliminato a Roma)