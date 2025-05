Jannik Sinner: “Supporto meraviglioso, qualsiasi cosa accadrà sono felice di tornare in campo”

Nella mattina del suo ritorno in campo dopo tre mesi, Jannik Sinner pubblica, tramite il proprio canale YouTube, un estratto di quanto accaduto in questi primi giorni romani. Il numero 1 del mondo, questa sera, debutterà contro l’argentino Mariano Navone sul Centrale del Foro Italico della capitale.

Nei primi secondi di video si passa dagli allenamenti di Sinner, con Marco Panichi e Ulises Badio a osservarlo (e non solo), a qualche sessione più rilassata, leggere alla voce PlayStation. Il racconto del classe 2001 parte da qui: “Dovevamo giocare stamattina, ma piove, quindi il campo non è buono. Quindi, sessione di palestra più lunga. Finita ora, con lo stretching. Nel pomeriggio ci saranno i media, prima volta sul posto. Sarò occupato, ma non vedo lora. Di nuovo in connessione con i tifosi, e anche i giocatori. Non li ho visti per parecchio, sarà esaltante“.

Di seguito il viaggio al Foro Italico, prima sul ponte sopra Viale delle Olimpiadi, poi verso il Centrale con autografi firmati, quindi l’allenamento con il ceco Jiri Lehecka visto sul posto da cinquemila persone e il coro “Olè olè olè olè, Sinner, Sinner”.

Pochi giorni dopo: cronaca di un’altra giornata di allenamento. Fuori dall’hotel, e poi via, dopo una lunga dormita mattutina, ad allenarsi con Casper Ruud. Il che fa capire che questa parte del video è stata registrata ieri. Il tutto mentre, sul campo 5, si vede un’orda di gente piazzarsi sulle tribune lontane (quelle accessibili al pubblico, poste sul campo adiacente, il 6).

E poi la fine del video che suona come una carica che sta arrivando (va ricordato che il video è stato registrato ieri, perciò parla di un domani che è già oggi): “La preparazione è finita, voglio solo dire grazie a tutti per gli ultimi giorni, per il supporto, l’affetto che mi avete dato, la felicità, la gioia. Meraviglioso. Grazie per essere venuti alle mie sessioni di allenamento, è stata solo energia positiva. Domani voglio fare la stessa cosa in partita. Sul risultato, quello che succederà succederà, domani sarà il mio primo match dopo un bel po’ di tempo. Qualsiasi cosa accadrà, sono felice di tornare sul campo e di condividere questo momento con tutti voi. Sarà fantastico. Grazie a tutti, ci vediamo presto, ciao ciao!“