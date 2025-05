Jannik Sinner si prepara alla finale contro Alcaraz a Roma: Vagnozzi sparring partner e una strategia chiara

Domani, dalle ore 17.00, la grande sfida. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si preparano alla finale degli Internazionali d’Italia. Una partita dal sapore particolare, essendo il primo atto conclusivo importante in cui saranno l’uno contro l’altro. L’incrocio che tutti attendevano, ma non così scontato in quanto Sinner tornava da tre mesi di stop per la vicenda “Clostebol” e Alcaraz era stato costretto a saltare il torneo di Madrid per una serie di problemi fisici.

Ora però tutto questo è alle spalle e si cercherà di dare il 100% per conquistare il successo. Jannik quest’oggi ha iniziato il proprio allenamento alle 17.00 sull’ormai consueto campo-5, nel momento in cui Jasmine Paolini iniziava la sua finale contro Coco Gauff. L’Italia sogna una magica doppietta nei due singolari, ma chiaramente centrare questo obiettivo non sarà semplice.

Un training in cui a fare da sparring partner è stato il coach dell’azzurro, Simone Vagnozzi. Un lavoro di fino per sentire la palla e preparare tatticamente il match. Sulla terra rossa, il repertorio vario di Alcaraz potrebbe fare la differenza. Il funambolo di Murcia, infatti, potrebbe mettere in mostra tutta la propria creatività, diventando imprevedibile nel suo tennis.

Il piano strategico di Sinner sarà quello già fatto vedere nel quarto di finale al Foro Italico contro il norvegese Casper Ruud: trovare grande profondità nello scambio da fondo e togliere il tempo all’avversario. Questo aspetto è stato ricorrente quando Jannik si è imposto negli scontri diretti. Incroci nei quali, però, Alcaraz è avanti 6-4, avendo vinto le ultime tre sfide ufficiali. Vedremo se e quanto anche questo avrà un peso nell’economia della partita.