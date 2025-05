Jannik Sinner sconfitto a Roma senza vincere un set: non succedeva dal 2023

Per Jannik Sinner quella romana, suo malgrado, è stata una domenica particolare. La sconfitta in finale contro Carlos Alcaraz agli Internazionali d’Italia ha portato con sé anche l’interruzione di quella che è una delle strisce più incredibili della storia del tennis: quella dei match consecutivi avendo vinto almeno un set.

Dopo la sconfitta nella finale delle ATP Finals 2023 contro Novak Djokovic, arrivata per 6-3 6-3, per tutto il 2024 e fino a due giorni fa il numero 1 del mondo aveva sempre vinto almeno un parziale, anche nelle sconfitte. Anzi, si può dire che sia sempre arrivato al set decisivo, perché là dove c’era il quinto set (Roland Garros e Wimbledon) è là che è arrivato.

Alla prova dei fatti, la sequenza è durata 94 partite. Che sono tantissime, ma sorprendentemente (o forse no, come vedremo), non un record. Perché qualcuno che ha fatto di meglio nella storia c’è, ed è un nome estremamente illustre.

Si tratta, infatti, di Roger Federer. Lo svizzero ebbe una striscia, tra 2004 e 2006, di ben 194 match giocati senza perdere un singolo parziale, da Miami 2004 (Nadal) a Cincinnati 2006 (Murray). In mezzo, e anche durante, due delle stagioni più dominanti che il tennis abbia mai conosciuto, quelle 2005 e 2006, in cui Federer perse nove partite in totale, con Nadal a fare la parte del leone (al contrario) in questo senso.