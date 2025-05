Jannik Sinner sbriga la pratica De Jong con qualche errore di troppo. Adesso la verità con Cerundolo

Continua il cammino di Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia 2025. Il numero uno del mondo ha sconfitto l’olandese Jesper De Jong, numero 93 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 6-2 in un’ora e trentatré minuti di gioco. Qualche incertezza soprattutto nel primo parziale per l’altoatesino, mentre nel secondo l’azzurro allunga e poi sfrutta anche un infortunio al polso dell’avversario, che ha praticamente smesso di giocare.

Negli ottavi di finale Sinner troverà proprio quel Francisco Cerundolo che lo aveva battuto nel 2023 nell’ultima sua partecipazione al Foro Italico. Sarà sicuramente la partita più complicata di quelle finora giocate dal numero uno del mondo, che dovrà alzare ulteriormente il proprio livello contro un avversario che sta decisamente bene e che ha ottenuto degli ottimi risultati, avendo raggiunto la semifinale sia a Monaco di Baviera sia a Madrid.

Un Sinner meno preciso rispetto all’esordio e anche un po’ meno incisivo al servizio, come dimostrano anche i due break concessi nel primo set ed il 69% di punti vinti quando ha servito la prima. Sinner ha concluso il match con 22 vincenti contro i 16 dell’olandese, che ha invece commesso più errori non forzati (25 contro 16).

Sinner si procura immediatamente due palle break, ma non riesce a sfruttarle con due errori di dritto. Appena trova le misure, però, Jannik riesce a fare male all’olandese e strappa il servizio nel terzo game. Il numero uno del mondo allunga ulteriormente nel quinto gioco, con De Jong che non controlla la volée dopo il rovescio potente di Sinner.

Avanti 4-1, sembra essere un primo set in totale controllo per l’azzurro, che invece ha un improvviso e lungo momento di flessione. De Jong sfrutta alcuni errori di Sinner nel sesto game e recupera uno dei due break e poi nell’ottavo addirittura l’olandese pareggia, chiudendo benissimo a rete con la volée di rovescio. Una volta raggiunta la parità, però, De Jong si blocca e Sinner ne approfitta subito, riportandosi avanti di un break. Questa volta il numero uno del mondo non concede nulla e si prende il primo set per 6-4.

Nel secondo set il break di Sinner arriva ancora in un terzo game, che vede anche finire a terra senza conseguenze l’olandese. Nel quinto gioco, però, De Jong è ancora vittima di una scivolata dopo un bel passante di Sinner e questa volta deve chiedere l’intervento del fisioterapista per un problema al polso.

Jannik non riesce ad approfittare della situazione e l’olandese tiene un delicatissimo turno di servizio. L’olandese, però, non riesce praticamente più a colpire e Sinner vola via definitamente nel settimo game, prendendosi il break a zero con un De Jong che ormai ha abbandonato la partita. Jannik chiude 6-2 e stacca il biglietto per gli ottavi di finale.