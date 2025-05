Jannik Sinner può tornare n.2 nella Race con due tornei giocati…Ed è caccia ad Alcaraz

Lo spagnolo Carlos Alcaraz chiuderà il torneo di Roma al comando della race ATP: l’iberico, con i 400 punti conquistati agli Internazionali d’Italia con l’ingresso in semifinale si è assicurato di non essere più raggiungibile per Jannik Sinner, che potrà arrivare al massimo a quota 3000.

L’azzurro al momento è quarto a quota 2400, ma già con l’ingresso in finale potrebbe portarsi al secondo posto, salendo a quota 2650: non va dimenticato che questo è il secondo torneo stagionale per Sinner, che ha conquistato 2000 punti con la vittoria agli Australian Open.

Al momento Sinner è a -740 da Alcaraz, e nella migliore delle ipotesi potrebbe portarsi a -140 dallo spagnolo, mentre l’iberico potrebbe al massimo allungare fino a +1340 sull’azzurro. Non va dimenticato, però, che la prossima settimana l’italiano scenderà in campo ad Amburgo, mentre lo spagnolo non giocherà.

RACE ATP LIVE 15 MAGGIO

1 Carlos Alcaraz 3140 (può arrivare a 3740)

2 Jack Draper 2490

3 Alexander Zverev 2475

4 Jannik Sinner 2400 (può arrivare a 3000)

5 Casper Ruud 2025

6 Lorenzo Musetti 1800 (può arrivare a 2400)

7 Alex de Minaur 1785

8 Jakub Mensik 1630

9 Francisco Cerundolo 1615

10 Novak Djokovic 1530

[…]

13 Tommy Paul 1500 (può arrivare a 2100)