Jannik Sinner può superare Alcaraz nella ATP Race? La rincorsa per il primo posto

Carlos Alcaraz ha concesso a sorpresa un set all’ungherese Fabian Marozsan e al bosniaco Damir Dzumhur, ma è comunque riuscito a qualificarsi agli ottavi di finale del Roland Garros dove incrocerà il temibile statunitense Ben Shelton in quello che potrebbe essere il primo vero test per il campione in carica sulla terra rossa di Parigi. Considerando il risultato già acquisito nella capitale francese, il numero 2 del mondo ha rafforzato il primo posto nella ATP Race, la graduatoria che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso.

Il 22enne si è infatti issato a quota 3.940 punti e precede così Jannik Sinner (2.750, oggi fronteggerà il ceco Jiri Lehecka al terzo turno), il tedesco Alexander Zverev (2.615, impegnato al terzo turno con Flavio Cobolli) e il britannico Jack Draper (2.590, incrocerà il brasiliano Joao Fonseca al terzo turno). Jannik Sinner potrebbe balzare al comando della ATP Race, ma le combinazioni non sono molteplici e servirebbe un incrocio di risultati favorevole per il numero 1 del mondo (già certo di conservare questo status anche al termine del secondo Slam della stagione).

Jannik Sinner dovrebbe vincere il torneo, volando così a quota 4.650 punti, e contemporaneamente Carlos Alcaraz dovrebbe fermarsi massimo in semifinale (4.140 punti con i quarti e 4.540 con la semifinale, 5.040 disputando l’atto conclusivo). Nei fatti lo spagnolo dovrebbe perdere con uno tra Shelton, il vincente di Popyrin-Paul, chi la spunterà nello spicchio che prevede Musetti-Rune e Tiafoe-Altmaier per permettere all’altoatesino di sperare nel sorpasso.

Se l’azzurro dovesse invece perdere la finale si isserebbe a quota 3.950 punti, sarebbe numero 1 della ATP Race con dieci lunghezze di margine su Alcaraz soltanto in caso di sconfitta dello spagnolo contro Shelton nell’ottavo di finale in programma domenica 1° giugno.