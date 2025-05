Jannik Sinner può frenare la corsa di Carlos Alcaraz alla Tripla Corona: i precedenti di Nadal e Djokovic

Soltanto due uomini sono riusciti a firmare l’impresa più titanica per quanto riguarda il tennis: vincere i quattro tornei dello Slam nello stesso anno, numero che proietta di diritto nella leggenda dello sport tout court. Don Budge firmò la magia nel 1938 da dilettante, mentre Rod Laver fu capace del numero antologico nel 1962 (da dilettante) e nel 1969 (in Era Open). Il serbo Novak Djokovic ci andò vicinissimo, ma perse la finale degli US Open contro il russo Daniil Medvedev nel 2021, mentre lo spagnolo Rafael Nadal e lo svizzero Roger Federer sono andati più lontani dal completare il filotto.

Farsi trovare pronti a gennaio sul cemento di Melbourne, risultare impeccabili in poco più di un mese sulla terra rossa di Parigi e sull’erba di Wimbledon a cavallo dell’estate, avere ancora energie a settembre sul cemento di New York è qualcosa di mastodontico e ai limiti dell’umano, tanto che oltre in mezzo secolo nessuno si è spinto a tanto. Il Grande Slam rimane chiaramente il sogno di qualsiasi professionista, ma a livello statistico permane un altro importante traguardo nella carriera di un agonista con la racchetta in mano: la Tripla Corona su terra rossa, cioè vincere almeno una volta in carriera i Masters 1000 di Montecarlo, Madrid e Roma.

I tre tornei più prestigiosi sul mattone tritato animano la primavera del calendario ATP e sono particolarmente ambiti, tanto da aver fatto entrare in voga il termine citato, mutato dal ciclismo (vincere Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna almeno una volta in carriera) e dal motorsport (conquistare 24 Ore di Le Mans, 500 Miglia di Indianapolis e GP di Montecarlo o Mondiale di F1). Lo spagnolo

Carlos Alcaraz spera di raggiungere questo traguardo: dopo essersi imposto nella capitale iberica nel 2022 e nel 2023 e dopo aver alzato al cielo il trofeo nel Principato qualche settimane fa, ora il prossimo numero 2 del mondo spera di completare il tris battendo Jannik Sinner nella finale degli Internazionali d’Italia che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

La Tripla Corona, rilanciata questa mattina dalla testata spagnola Marca, è stata conquistata soltanto da quattro giocatori: il cileno Marcelo Rios, il brasiliano Gustavo Kuerten, lo spagnolo Rafael Nadal (che tra l’altro è riuscito a vincerli nello stesso anno, il 2010) e il serbo Novak Djokovic. Carlos Alcaraz si aggiungerà al gruppo o Jannik Sinner lo fermerà sul più bello?