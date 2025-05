Jannik Sinner lavora sui particolari a Roma per il terzo turno: con chi si è allenato e cosa ha fatto

Questione di metodo. Jannik Sinner è tornato questo pomeriggio a lavorare sul campo, dopo aver vinto alla sua prima uscita negli Internazionali d’Italia 2025. 104 giorni dopo l’altoatesino ha riassaporato l’agonismo puro e sul Centrale del Foro Italico ha battuto l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4. Una partita in cui l’azzurro ha messo in evidenza le sue qualità e nello stesso tempo una condizione non perfetta.

Un aspetto prevedibile, visti i tre mesi di sospensione per la vicenda “Clostebol”. Tuttavia, l’essere riuscito a prevalere abbastanza comodamente contro un giocatore che sulla terra sa essere insidioso è confortante. Jannik, dunque, si è rimesso all’opera sul campo-5 dalle 15.30, scambiando col boliviano Hugo Dellien, prossimo rivale dell’australiano Alex de Minaur a Roma.

Il focus del n.1 del mondo è stato in particolare sull’esecuzione del dritto e della risposta, prestando maggior attenzione ai rimbalzi irregolari della terra. Nel confronto di ieri, infatti, si è notato come in talune circostanze l’azzurro non sia riuscito a trovare la palla e a non leggere le traiettorie come suo solito. In vista della prossima sfida contro l’olandese Jesper de Jong, non si vuol lasciare nulla al caso.

Un solo precedente tra i due risalente agli Australian Open dell’anno scorso, quando Sinner si impose piuttosto nettamente per 6-2 6-2 6-2. Parliamo però di un contesto completamente diverso e de Jong, vista anche la netta affermazione contro lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, non è avversario da sottovalutare.