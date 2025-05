Jannik Sinner incontra Leone XIV al Vaticano. Il n.1 al mondo regala la sua racchetta al Papa

Jannik Sinner, all’indomani del successo sull’argentino Francisco Cerundolo che gli ha spalancato le porte dei quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025, è stato ricevuto stamattina al Vaticano insieme alla sua famiglia e ad Angelo Binaghi (presidente della FITP) da Leone XIV in una delle prime udienze private del nuovo Papa, eletto lo scorso 8 maggio.

Il capo della federazione italiana ha portato con sé dal Pontefice i trofei vinti a Malaga nel 2024 dalle Nazionali azzurre maschili e femminili, quindi rispettivamente la Coppa Davis e la Billie Jean King Cup. Sinner, accompagnato dai genitori, ha regalato una delle sue racchette a Robert Francis Prevost, grande appassionato di questo sport ed ex tennista.

Dopo i saluti iniziali, il 23enne altoatesino ha risposto così ai complimenti del Papa per la vittoria di ieri sera al Foro Italico: “Ci siamo riusciti. Siamo in gioco, all’inizio del torneo era difficile ma con tre partite ho preso ritmo“. Successivamente c’è stato spazio anche per un simpatico scambio di battute, nel momento in cui Jannik stava porgendo al nuovo Pontefice la racchetta ed una pallina.

“Se vuole giocare qua…“, ha scherzato il campione in carica dell’Australian Open. “Qua meglio di no…“, gli ha risposto Prevost indicando i preziosi arredi della stanza. Binaghi successivamente ha consegnato a Leone XIV una tessera della FITP. In attesa di tornare in campo domani al Foro Italico, stasera Sinner sarà presente allo Stadio Olimpico per assistere alla finale della Coppa Italia di calcio tra il suo Milan ed il Bologna.