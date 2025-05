Jannik Sinner in finale a Roma: “Ho una piccola vescica. Alcaraz ultra completo, devo alzare il livello”

Jannik Sinner si è qualificato alla finale degli Internazionali d’Italia, sconfiggendo lo statunitense Tommy Paul in rimonta e meritandosi così l’approdo all’atto conclusivo del torneo che si sta disputando sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. L’azzurro se la dovrà vedere con il suo grande rivale, lo spagnolo Carlos Alcaraz che oggi pomeriggio ha regolato Lorenzo Musetti.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Non mi sono sentito come ieri, ma anche le condizioni di gioco erano completamente differenti: faceva freddo e la palla faticava a camminare. Nel secondo set mi sono sbloccato: mi ero preparato con una tattica che non funzionava benissimo, l’ho cambiata un pochino“.

Il numero 1 del mondo ha poi proseguito: “Ieri avevo detto che la partita poteva cambiare in un attimo e oggi è successo, sono riuscito a girare la partita in qualche modo e sono contento. Se voglio giocare alla pari in finale devo alzare il livello, c’è in mezzo un giorno di riposo che mi serve“.

Il fuoriclasse altoatesino si è soffermato sul momento in cui si è toccato la parte posteriore della coscia destra nel corso del terzo set, ma non sembrano esserci problemi muscolari: “C’è una piccola vescica da due-tre turni, a volte la sento un po’ di più ed è connessa con la gamba, ma non ho paura. Domenica sarò al 100%, domani è un giorno importante di riposo e ci prepareremo per domenica“.

Il nostro portacolori è poi intervenuto a Sky: “Non ci sono scuse, la gamba è un po’ connessa con la vescica ma non ci sono preoccupazioni. Domani c’è il giorno di riposo, ci alleneremo non tantissimo. Oggi ero in difficoltà, dopo mezz’ora eravamo sotto 6-1 e poi ho trovato un modo per battere un giocatore che ama giocare qui. Domenica dobbiamo alzare il livello, ma sarà un problema di domenica“.

Jannik Sinner si è poi soffermato su Carlos Alcaraz: “Secondo me a 21-22 anni si migliora a prescindere, sta servendo meglio, fisicamente è sempre forte, sa fare le cose con più sicurezza. Oggi pomeriggio c’era tantissimo vento, gestisce tutti i momenti in ottima maniera, è un giocatore ultra completo, sa fare la smorzata, tira forte, tira alto. Dobbiamo prepararci al meglio, ma per me è un risultato incredibile fare finale a Roma: è un ottimo test per vedere dove sono ed è importante incontrarlo prima di Parigi“.