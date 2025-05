Jannik Sinner favorito contro Alcaraz? Le quote dei bookmakers parlano chiaro

Jannik Sinner affronterà Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d’Italia, che andrà in scena domenica 18 maggio (ore 17.00) sulla terra rossa del Foro Italico a Roma. Il fuoriclasse altoatesino se la dovrà vedere contro il formidabile spagnolo in uno scontro diretto totale tra le due grandi stelle del tennis contemporaneo: sarà l’undicesimo testa a testa tra i due contendenti sul circuito ATP (escludendo dunque match nei Challenger ed esibizioni varie).

L’iberico conduce per 6-4 e ha avuto la meglio nelle ultime tre sfide ufficiali disputate nel 2024, ma in realtà l’ultimo incrocio tra i due ha avuto luogo all’esibizione del Six Kings Slam e in quell’occasione è stato l’azzurro ad avere la meglio. Da una parte della rete ci sarà il numero 1 del mondo sostenuto dal proprio pubblico, mentre dall’altra troveremo quello che da lunedì 19 maggio sarà ufficialmente il numero 2 del ranking ATP: potrebbe essere un antipasto dell’atto conclusivo al Roland Garros.

Jannik Sinner è al rientro agonistico dopo aver scontato una squalifica di tre mesi e la terra rossa è indubbiamente la superficie più congeniale al suo avversario, ma per i bookmakers sarà proprio il nostro portacolori a partire con i favori del pronostico. Le quote delle scommesse parlano chiaro: in media la vittoria di Sinner è data a 1.65 (scommettendo 10 euro se ne vincerebbero 16,50), mentre il successo di Alcaraz è valutato a 2.25 (puntano 10 euro se ne porterebbero a casa 22,50).

QUOTE SCOMMESSE SINNER-ALCARAZ, FINALE INTERNAZIONALI D’ITALIA

Vittoria Jannik Sinner: 1,65.

Vittoria Carlos Alcaraz: 2,25.