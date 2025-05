Jannik Sinner: “E’ una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento”

Buona la prima per Jannik Sinner. Dopo i 104 giorni di stop, il n.1 del mondo ha ripreso da dove aveva lasciato, spinto anche dai 10mila del Centrale del Foro Italico a Roma. L’azzurro ha sconfitto nel secondo turno degli Internazionali d’Italia l’argentino Mariano Navone col punteggio di 6-3 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Un Sinner in cerca della miglior forma, che ha fatto vedere cose più o meno buone e sempre la voglia di giocare tutti i punti.

“È una sensazione bellissima, ho aspettato tanto questo momento. Sono felice di essere tornato. È difficile quando ti mancano le partite, il miglior allenamento è la partita. Sono contento della vittoria, Navone è un grande sulla terra. Avrei potuto fare meglio, ma è stata una giornata significativa per me“, ha raccontato il nostro portacolori a caldo.

“Le cose possono cambiare in fretta, ho dato tutto quello che avevo. Le sensazioni sono state buone, ci sono stati alti e bassi, come il break subito, ma mi sono subito rimesso in piedi. Sono stato fortunato di allenarmi con grandi giocatori negli ultimi giorni, ciascuno mi ha dato il suo apporto. È bello essere qui, sono contento di essere tornato“, ha aggiunto.

Ora al terzo turno (lunedì 12 maggio) ci sarà da affrontare l’olandese Jesper De Jong, n.93 del mondo. Jannik ha avuto modo di affrontare il tennista orange nella sua cavalcata vincente agli Australian Open 2024, ottenendo un successo netto in tre set.