Jannik Sinner: “E’ stato un torneo fantastico, grazie Roma”

Il primo torneo al rientro dalla sospensione di tre mesi e subito una finale raggiunta: Jannik Sinner agli Internazionali d’Italia ha ripreso il filo del discorso bruscamente interrotto dopo la vittoria agli Australian Open e si è fermato soltanto al cospetto dello spagnolo Carlos Alcaraz.

Il giorno dopo l’ultimo atto dell’ATP Masters 1000 di Roma, il numero 1 del mondo ha voluto affidare ai social un altro messaggio indirizzato ai propri tifosi per ringraziarli del calore mostratogli durante le due settimane del torneo capitolino, complimentandosi poi con il vincitore.

Il messaggio di Sinner su Instagram: “Non è stato il risultato che speravamo, ma sono grato per la partita di ieri, è stato un torneo fantastico per me nel complesso. Grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto, sia sugli spalti che a casa, il vostro supporto significa tutto. Congratulazioni a Carlos Alcaraz ed alla sua squadra per l’ottima prestazione. Grazie Roma, ci vediamo presto“.

IL POST DI JANNIK SINNER SU INSTAGRAM