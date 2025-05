Jannik Sinner e il raffreddore: cos’è successo al Roland Garros? “Il livello di tennis si è alzato”

Jannik Sinner ha sconfitto il francese Richard Gasquet e si è qualificato al terzo turno del Roland Garros, dove se la dovrà vedere con il ceco Jiri Lehecka. Il numero 1 del mondo si è imposto con il punteggio 6-3, 6-0, 6-4 e ha messo fine alla carriera del transalpino, che ha salutato il tennis internazionale di fronte al proprio pubblico. Il fuoriclasse altoatesino ha fornito una prestazione solida, ma ora sarà chiamato ad alzare l’asticella per regolare un avversario ostico come il ceco, che affronterà nella giornata di sabato 31 maggio.

Il 23enne aveva beneficiato di un paio di giorni di riposo dopo il debutto vittorioso contro l’altro padrone di casa Arthur Rinderknech, ma le quarantotto ore senza incontri agonistici sono state condizionate dal raffreddore, come lo stesso azzurro ha puntualizzato in conferenza stampa: “Ora sto abbastanza bene ma nei giorni scorsi non sono stato benissimo. Ho avuto un po’ di raffreddore e il naso chiuso. Sto meglio di come stavo ieri, e di conseguenza il livello del tennis si è alzato un po’”.

Il tre volte Campione Slam ha poi proseguito: “Domani sarà una giornata importante, alzeremo l’intensità in allenamento e spero di riuscire a portarla anche in campo“. Jannik Sinner si è soffermato anche sulla prossima sfida che metterà in palio la qualificazione agli ottavi di finale: “Mi aspetto una partita difficile, lui sta giocando molto bene, fisicamente è forte e colpisce bene la palla. Dovrò fare le scelte giuste, c’è da stare attenti!”.