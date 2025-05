Jannik Sinner resta lucido: “A volte sento che mi mancano delle partite. Avevo bisogno di questa vittoria”

Jannik Sinner prosegue il suo cammino al Foro Italico, sconfiggendo in due set l’ostico argentino Francisco Cerundolo e staccando il pass per i quarti di finale agli Internazionali d’Italia 2025. Una vittoria di grande spessore per il numero 1 al mondo, che ha avuto la meglio per 7-6 6-3 dopo oltre due ore e un quarto di battaglia sul centrale in attesa di sfidare al prossimo turno uno tra Casper Ruud e Jaume Munar.

“È stata una partita difficile, sono molto contento di aver alzato il livello. Mi sono sentito meglio in campo. Avevo molto bisogno di vincere questa partita, vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e come mi sentirò domani. Il giorno libero sarà importante“, le dichiarazioni a caldo del tennista azzurro ai microfoni della Rai dopo il successo odierno a Roma.

“Lui ha avuto tante occasioni, il campo era abbastanza pesante e si faceva fatica a far gioco per bene ma oggi era molto importante stare lì mentalmente. Sono contento di quello che ho fatto, ovviamente domani sarà importante il riposo e il non pensare al tennis, visto che fino ad oggi ho speso tanto mentalmente anche se è normale e lo sapevo già prima del torneo. Ora vediamo come riesco a recuperare, ma il tifo mi manda tanto avanti ed è un grande supporto. Sono dovuto uscire velocemente dal campo perché c’era la sessione serale, quindi mi spiace per chi volesse un autografo ma mi hanno mandato fuori, perché altrimenti sarei rimasto lì a firmare. Siete voi a darmi tanta forza mentale“, ha poi aggiunto nella sua intervista a Sky Sport.

“Per me l’approccio è un po’ diverso negli Slam, perché all’inizio ti puoi permettere di sbagliare un po’ di più e quindi provo qualche uscita in lungolinea in più a costo di sbagliare, tanto poi c’è tempo. In questo momento mi servono più match possibili, quindi devo andare subito al massimo e a volte ci riesco un po’ come oggi, mentre altre volte faccio più fatica e sento soprattutto nei momenti chiave che mi mancano delle partite. Oggi l’atteggiamento era più presente in campo, e alla fine è quello che mi porta avanti“, il commento dell’altoatesino.