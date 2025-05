Jannik Sinner: “I francesi non hanno nulla contro di me. Ciccone ha il cuore spezzato: dispiace non essere lì con lui”

Buona la prima a Parigi per Jannik Sinner, che ha battuto ieri sera il padrone di casa francese Arthur Rinderknech in tre set approdando al secondo turno del Roland Garros 2025. Il numero uno al mondo ha vinto 6-4 6-3 7-5, dopo essersi ritrovato sotto 4-0 nel terzo set, e nella prossima partita se la vedrà con il veterano transalpino Richard Gasquet.

“Il tifo oggi in generale è stato molto rispettoso. Quello che ho visto e che ho vissuto in campo è stato piacevole. Nella prossima partita penso sarà un po’ diverso, ma so che gli spettatori non hanno nulla contro di me. Alla fine, sto giocando in Francia contro un tennista francese come Gasquet, che ha dato tanto a questo Paese ma non solo. Dovrò cercare di stare tanto concentrato su me stesso“, ha raccontato l’altoatesino in conferenza stampa.

Sulla sua amicizia e sul confronto con altri sportivi: “Come nella vita, anche nello sport ognuno è diverso. Come uno vive, di quali persone si circonda. Quello che ci accomuna è sicuramente la voglia di migliorarci ogni giorno. Ho amici che praticano molti sport diversi, ma alla fine ti rendi conto che è sempre la testa a fare la differenza. La mentalità è molto importante. Il resto viene di conseguenza. L’atteggiamento, gli allenamenti, l’attenzione che hai verso quello che mangi, come dormi e tante altre cose. Più uno è professionale, meglio è. Lo sapevo già, però parlare con altri sportivi di altissimo livello mi aiuta tanto“.

Sulle difficoltà di inizio terzo set: “Ha iniziato a servire molto bene e io ho commesso qualche errore di troppo. Può succedere. Perdere un set può richiedere davvero poco tempo, ma anche recuperare lo svantaggio come sono riuscito a fare. Però mi ritengo soddisfatto del mio primo match qui, soprattutto per il fatto di aver giocato contro un tennista francese e non è mai facile“.

Sulle condizioni del Philippe Chatrier nella sessione serale: “La sera, come anche in tanti altri posti, è un po’ diverso. La palla ti esce un po’ meno. Puoi giocare un pochettino più teso, mentre di giorno la palla rimbalza un po’ di più. Dipende anche se c’è il sole e quanto caldo fa. Qui le condizioni possono cambiare mentre negli altri Slam non così tanto. Dovrei provare anche a giocare di giorno per dare un feedback generale. Comunque oggi mi sono sentito abbastanza bene in campo, anche se in certe cose possiamo migliorare. Però come prima partita è andata abbastanza bene“.

Sull’infortunio ed il ritiro dal Giro d’Italia del suo amico Giulio Ciccone: “Ho sentito Giulio ed è molto dispiaciuto. Lui è una persona molto simile a me e Antonio (Giovinazzi, ndr). Diamo molta importanza alla famiglia e alle persone che abbiamo intorno, che sanno quanti sacrifici facciamo per essere a questi livelli. Il Giro d’Italia per lui è un po’ come Wimbledon per noi. È una manifestazione molto importante. Finire in questo modo gli ha spezzato un po’ il cuore. Siamo amici stretti e per questo cerchiamo di darci tanta forza a vicenda. Mi dispiace non essere lì vicino a lui“.