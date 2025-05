Jannik Sinner affronterà un top-10 in allenamento a Parigi domani: test in vista dell’esordio

Domani, a partire dalle ore 13.00, Jannik Sinner sarà impegnato per una nuova sessione di allenamento a Parigi. La campagna per il “Roland Garros” è iniziata quest’oggi, con un training in cui l’azzurro ha scambiato con l’australiano Jordan Thompson. Il solito suono particolare nel colpire la palla ha impressionato gli spettatori e Sinner si è distinto anche per la serenità con la quale si è allenato.

Sempre sul Philippe Chatrier, l’azzurro condividerà il campo con un tennista facente parte della top-10 e grande interprete sul rosso, ovvero Casper Ruud. Il norvegese, finalista in questo torneo nel 2022 e nel 2023, ha avuto modo di incrociare Sinner nelle ultime settimane. Il riferimento è alla sfida dei quarti di finale a Roma, dove l’altoatesino ha impartito una dura lezione al norvegese.

Con lo score di 6-0 6-1 Jannik ha fatto calare il sipario, mettendo in evidenza la grande differenza in termini di velocità di palla con il nostro portacolori. Sarà quindi interessante capire cosa accadrà nel training citato, ricordando quanto la terra della Città Eterna sia diversa da quella parigina.

Il pusterese non vuole lasciare nulla al caso e il confronto con lo scandinavo potrà servirgli anche perché il tennis del suo avversario potrebbe consentirgli di lavorare ancora meglio su quelle traiettorie alte, in top-spin, che tanti problemi gli hanno provocato nella sfida contro Carlos Alcaraz al Foro Italico, nella finale vinta dall’iberico.