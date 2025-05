Jai Hindley soccorso dall’ambulanza e trasportato in ospedale. Cos’è successo al Giro d’Italia, Roglic perde un gregario

Jai Hindley è stato la vittima più illustre della maxi caduta che ha purtroppo caratterizzato la sesta tappa del Giro d’Italia: quando mancavano settanta chilometri al traguardo di Napoli, lungo un tratto in leggera discesa e sotto la pioggia, un rallentamento ha generato il capitombolo in cui sono rimasti coinvolti una quarantina di atleti. Il fuoriclasse australiano è finito a terra e si è gravemente infortunato: è prontamente stato soccorso da un’ambulanza ed è stato portato all’ospedale di Caserta.

Si è parlato di un trauma cranico, la cui entità sarà tutta da valutare dopo gli accertamenti medici. L’auspicio è che non sia nulla di eccessivamente grave e che possa prontamente rimettersi in forma, ma chiaramente il fatto di essere salito su un mezzo di soccorso ha comportato il ritiro automatico dalla Corsa Rosa (la parte sportiva passa in secondo piano di fronte a certi incidenti). Il vincitore del Giro d’Italia 2022 era un gregario di lusso di Primoz Roglic, il grande favorito per la conquista del Trofeo Senza Fine).

Il 29enne nativo di Perth avrebbe rappresentato un supporto di lusso per il fuoriclasse sloveno sulle salite che animeranno le prossime settimane della Corsa Rosa. La Red Bull-BORA-hansgrohe perde un uomo di lusso, che in questa stagione si era già distinto tra Tirreno-Adriatico (quinto in classifica generale) e Tour of the Alps (ottavo).