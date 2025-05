Italia-Turchia oggi, Amichevole volley femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Oggi sabato 24 maggio (ore 20.00) si gioca Italia-Turchia, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Dopo aver affrontato l’Olanda nella serata di ieri, la nostra Nazionale tornerà nuovamente in campo in terra emiliana per disputare il secondo incontro del quadrangolare in preparazione alla Nations League. Dall’altra parte della rete ci sarà il sestetto anatolico guidato dal CT Daniele Santarelli, protagonista di un’annata di trionfi alla guida di Conegliano.

Il CT Julio Velasco ha coinvolto quindici giocatrici per le sfide di questo fine settimane, tra cui spiccano la palleggiatrice Carlotta Cambi, le bomber Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini, il libero Eleonora Fersino. Ricordiamo che le big sono assenti: Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla torneranno in scena direttamente in Nations League.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, amichevole di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai SportHD; in diretta streaming, gratis, su Rai Play e per gli abbonati su Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Sabato 24 maggio

Ore 20.00 Italia vs Paesi Bassi – Diretta tv su RaiSportHD

PROGRAMMA ITALIA-TURCHIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.