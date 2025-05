Italia-Grecia oggi, amichevole basket femminile 2025: orario, tv, programma, streaming

Secondo giro d’impegni dell’Italbasket femminile verso gli Europei. Questo fine settimana l’Italia di Andrea Capobianco lo passerà ad Inca, nelle Baleari. Prima avversaria è la Grecia, una delle quattro squadre il cui Paese ospita la rassegna continentale.

Per le azzurre un nuovo test, quello odierno con le elleniche, del quale non faranno parte Olbis Andrè, Carlotta Zanardi e Martina Kacerik, rimaste a Roma per via di qualche problema di natura fisica. Nella mattina verrà deciso il novero delle 12 azzurre che scenderanno in campo. La Grecia mantiene un roster che, di fatto, unisce due generazioni e i cui punti di congiunzione sono Spanou, Fasoula e Christinaki.

Il confronto tra Italia e Grecia, di scena a Inca, si giocherà oggi alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena (204) e in diretta streaming su SkyGo e Now.

CALENDARIO ITALIA-GRECIA BASKET FEMMINILE OGGI

Sabato 31 maggio

Ore 19:00 Italia-Grecia – Diretta tv su Sky Sport Arena (204)

PROGRAMMA ITALIA-GRECIA BASKET FEMMINILE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Arena (204)

Diretta streaming: SkyGo e Now