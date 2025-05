Italia-Germania oggi, Amichevole volley femminile 2025: orario 25 maggio, tv, programma, streaming

Oggi domenica 25 maggio (ore 17.00) si gioca Italia-Germania, amichevole di volley femminile che va in scena al PalaPanini di Modena. Si conclude il trittico di amichevoli in terra emiliana: dopo aver incrociato Olanda e Turchia nelle ultime due giornate, la nostra Nazionale scenderà in campo per incrociare le tedesche, contro cui hanno già disputato due sfide un paio di settimane fa (vittoria a Novara e sconfitta a Milano9.

Ultima occasione per mettersi in mostra prima della Nations League per alcune giocatrici come la palleggiatrice Carlotta Cambi, le bomber Giorgia Frosini e Adhuoljok John Majak Malual, le schiacciatrici Loveth Omoruyi e Alice Degradi, la centrale Matilde Munarini, il libero Eleonora Fersino. Il CT Giulio Velasco tornerà ad avere a disposizione le big in vista dei prossimi appuntamenti internazionalI. Ekaterina Antropova, Anna Danesi, Monica De Gennaro, Alessia Orro, Sarah Fahr, Paola Egonu e Myriam Sylla sono prossime al rientro.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Germania, amichevole di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming, gratis, su Rai Play Sport 2 e per gli abbonati su Discovery+; in diretta live testuale su OA Sport; non è prevista la diretta tv.

CALENDARIO ITALIA-GERMANIA AMICHEVOLE VOLLEY OGGI

Domenica 25 maggio

Ore 17.00 Italia vs Germania – Diretta streaming su Rai Play Sport 2, Discovery+

PROGRAMMA ITALIA-GERMANIA VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: Rai Play Sport 2, gratis; Discovery+, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.