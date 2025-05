Italia di bronzo nel Team Event degli Europei di tuffi. Oro all’Ucraina

Cominciano con una medaglia di bronzo gli Europei di tuffi ad Antalya per l’Italia. Il quartetto azzurro, composto da Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro e Riccardo Giovannini, ha concluso al terzo posto il Team Event. Vittoria per l’Ucraina e seconda posizione per la Germania, con l’Italia ha vinto il duello per il bronzo con la Polonia.

A trionfare è stata dunque la squadra ucraina, che ha concluso con il punteggio complessivo di 407.20. Una vittoria arrivata all’ultima rotazione, quella del sincro misto dalla piattaforma, con la coppia Bailo/Boliukh, che ha totalizzato 76.80 punti. Secondo posto per la Germania (400.60), che era in testa dopo il penultimo tuffo (splendido triplo e mezzo indietro raggruppato di Rosler da 82.50), ma che ha totalizzato 68.60 alla fine con il sincro Pfeif/Rosler.

L’Italia ha disputato una gara un po’ sottotono rispetto alle aspettative, con qualche errore di troppo. La squadra azzurra chiude a 360.40, riuscendo a vincere il duello con la Polonia (354.10). Purtroppo hanno sicuramente pesato gli errori di Matteo Santoro nel triplo e mezzo rovesciato raggruppato (42.00) e di Riccardo Giovannini con il triplo e mezzo indietro raggruppato (54.45). Entrambi si sono riscatti nei due tuffi sincro rispettivamente con Chiara Pellacani (67.50 con il doppio e mezzo ritornato raggruppato) e Sarah Jodoin di Maria (72.00 con il doppio e mezzo indietro con un avvitamento e mezzo carpiato).

Detto del quarto posto della Polonia, quinta è arrivata la Spagna (319.55), mentre sesta è arrivata la Gran Bretagna, che ha pagato a carissimo prezzo il clamoroso zero nel primo tuffo di Amy Rollinson. Ultimo posto per l’Armenia (217.70).