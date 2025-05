Isaac del Toro: “Ho capito che posso competere per un Grande Giro maturando ancora di più”

È mancato davvero poco. Non a livello di minuti, visto che l’impresa odierna di Simon Yates è valsa un successo nettissimo al Giro d’Italia 2025, ma Isaac del Toro non è andato assolutamente lontano dal trionfo della Corsa Rosa.

Il Colle delle Finestre è stato giudice della Corsa Rosa ed il messicano della UAE Team Emirates – XRG dopo essere stato leader della classifica per undici tappe si è trovato costretto a cedere il simbolo del primato.

I rimpianti subito dopo l’arrivo non possono che mancare: “Stavo quasi per vincere, ho qualche rimpianto. È duro, ma lo è per tutti. Devo tornare più forte di prima”.

Poi però una reazione matura a ciò che è accaduto oggi: “Poteva succedere qualcosa del genere, ho visto che c’era van Aert davanti. Per me è triste, soprattutto per la squadra, loro dovevano vincere per tutto il lavoro fatto. Volevo far vincere alla squadra il Giro d’Italia. Sono contento perché ho capito che non mi manca niente per competere per i Grandi Giri. Sono arrivato secondo e penso che poche persone si aspettavano questa cosa prima che partissi. Oggi andrò a dormire meglio e sarò maturo di più. Il ciclismo è così e devo pensare al futuro, ho fatto secondo e sono molto felice”.