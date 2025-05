Isaac del Toro: “A volte la fortuna ti aiuta, ma sono caduto anche io e sento dolore”

Nella sfortuna della caduta generale, anche oggi è andato tutto più o meno bene alla Maglia Rosa di Isaac del Toro. Il messicano della UAE Team Emirates – XRG è infatti riuscito a rimanere aggrappato al primo gruppo, conservando la leadership e anzi, incrementando anche sul compagno di squadra Juan Ayuso e su Primoz Roglic.

Le sue reazioni dopo l’arrivo a Nova Gorica ai microfoni di cyclingpro.net: “Quando sono caduti davanti a me ho frenato immediatamente. È stato complicato riuscire a rimanere in piedi perché poi mi hanno colpito da dietro e a quel punto sono caduto. Alla fine sono riuscito a risalire e ritornare col gruppo davanti. Il gruppo è sempre nervoso e in quel momento il passaggio è stato molto rischioso. Quando siamo passati la seconda volta ho fatto tutto per passare in sicurezza e comunque anche in quel momento la bici mi è scivolata”.

E prosegue: “Onestamente, mi sento un po’ stonato e mi fa un po’ male il muscolo e il ginocchio. Vedremo come va nei prossimi giorni, spero che anche gli altri si sentano abbastanza bene e possano quantomeno partire domani per migliorare nei prossimi giorni”.

Sulla giornata odierna: “A volte la fortuna ti aiuta. Purtroppo il ciclismo è anche questo, ma ovviamente non fa piacere guadagnare terreno in questo modo, con le sfortune degli altri. Sono incidenti di percorso, ma uno vorrebbe sempre che i distacchi si facessero in modo diverso”.