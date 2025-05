WTA Roma 2025, tante eliminazioni eccellenti al Foro Italico: Keys, Swiatek e Pegula salutano la Città Eterna

Il torneo femminile degli Internazionali d’Italia torna in campo per i match valevoli per il terzo turno della parte bassa del tabellone. A caratterizzare la giornata le sconfitte del duo statunitense Madison Keys, testa di serie numero 5,– Jessica Pegula, testa di serie numero 3, e quella della detentrice del titolo, la polacca Iga Swiatek.

In apertura di giornata arriva la prima grande sorpresa. L’americana Peyton Stearns elimina, in due ore e ventiquattro minuti, la connazionale Madison Keys, testa di serie numero cinque con il punteggio di 2-6 6-2 7-6(2). Ancor più clamorosa è la vittoria ottenuta da Danielle Collins, numero 35 del ranking, su Iga Swiatek, testa di serie numero due e detentrici del titolo. La statunitense regola 6-1 7-5, in un’ora e quarantaquattro minuti, la giocatrice polacca.

In chiusura di giornata la belga Elise Mertens non concede sconti all’americana Jessica Pegula e estromette dal torneo la numero 3 del seeding imponendosi 7-5 6-1. La russa Diana Shnaider, testa di serie numero 12, doma 6-3 6-3, in un’ora e trentadue minuti, la romena Jaqueline Cristian. Jasmine Paolini, sesta favorita del seeding, supera 6-4 6-3, in un’ora e tredici minuti, la tunisina Ons Jabeur, testa di serie numero 27.

Porta a casa un’autentica battaglia Elina Svitolina. La giocatrice ucraina prevale, in due ore e trentadue minuti, 6-4 3-6 6-4 sull’americana Hailey Baptiste. Passa il turno senza scendere in campo Jelena Ostapenko. La lettone, testa di serie numero 17, approfitta del ritiro della tedesca Siegemund. La giapponese Naomi Osaka rimonta un set di svantaggio contro Marie Bouzkova. La nipponica impiega due ore e ventinove minuti per imporsi 4-6 6-3 6-3 sulla ceca.